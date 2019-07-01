Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! Yurt sıcak havaya teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık