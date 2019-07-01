Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! Yurt sıcak havaya teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık