Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İşte yağış beklenen iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde İç Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı