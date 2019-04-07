Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İşte yağış beklenen iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde İç Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı