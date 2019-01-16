Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Önleminizi alın: Kar, yağmur, fırtına, don geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Antalya, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay çevreleri ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar savrulması nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
UŞAK -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 4°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
CANKIRI -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKISEHIR -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeybatıdan yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BARTIN 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BOLU -8°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -2°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin sabah saatlerine kadar diğer yerlerin gün boyu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
AMASYA -5°C, 2°C
Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
ÇORUM -10°C, -2°C
Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 7°C
Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 3°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kar, Şırnak çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağmur zamanla kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeybatı yönünden kuvvetli(30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL -1°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -10°C, -5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -11°C, -6°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MUŞ -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP 1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
SIIRT 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.