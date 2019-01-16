Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Önleminizi alın: Kar, yağmur, fırtına, don geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarılarına göre hava sıcaklığı Batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesiminde hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. İşte kar ve yağmur beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Antalya, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay çevreleri ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar savrulması nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

UŞAK -8°C, 2°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

CANKIRI -6°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKISEHIR -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeybatıdan yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BARTIN 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

BOLU -8°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın( Perşembe) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin sabah saatlerine kadar diğer yerlerin gün boyu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

AMASYA -5°C, 2°C

Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ÇORUM -10°C, -2°C

Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, gece ve sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kar, Şırnak çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağmur zamanla kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeybatı yönünden kuvvetli(30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL -1°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -10°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -11°C, -6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ -6°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP 1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

SIIRT 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu