Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Yarından itibaren geliyor!

Meteoroloji’ye göre yarından itibaren, Orta Akdeniz üzerinden yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın, yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin haifif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Van çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MUŞ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı