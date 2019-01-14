Meteoroloji’den son dakika kar uyarısı geldi! İşte il il yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika uyarılarına göre yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon,Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli , Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile yarın zamanla Marmara’nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ıuyıları, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ çevreleri ve Malatya’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara’nın güneydoğusu, Eskişehir çevreleri, Çankırı’nın batı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA’YA KAR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli’nin (Kartepe ve Başikele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli Muğla, Antalya, Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon,Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul’un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla Trakya ile güney ve doğusunda karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yarın zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURSA 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri yoğun kar yağışlı

ÇANAKKALE 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

İSTANBUL 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Salı) akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur zamanla kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak, İzmir’in iç ve yüksek kesimleri, Manisa’nın yüksekleri ve doğu kesimleri, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar’ın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 2°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

IZMIR 7°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı , yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA 4°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

UŞAK 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yarın zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olası bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Hatay'da öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, kuzey ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

MERSİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, batı ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Çankırı’nın batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKSARAY 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

ANKARA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

ESKISEHIR 1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar’ın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BARTIN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kar yağışlı

BOLU 0°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARABÜK 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yağmurlu Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.sesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ÇORUM 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar, batısının yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden Elazığ çevreleri ile Malatya’nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL -2°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -16°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GAZIANTEP 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu