Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, zamanla doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 0°C, 10°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI -4°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege’nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege’de yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHISAR 1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

IZMIR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA 3°C, 11°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C

Çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR 1°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 18°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

CANKIRI 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

KIRIKKALE 1°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

KONYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu

DÜZCE 6°C, 16°C

Çok bulutlu

SİNOP 5°C, 8°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C

Çok bulutlu

ÇORUM -1°C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 8°C

Çok bulutlu

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -12°C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUŞ -10°C, -1°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZIANTEP 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu