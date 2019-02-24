Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, zamanla doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 0°C, 10°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu
İSTANBUL 1°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerine kadar Avrupa yakası karla karışık yağmurlu
KIRKLARELI -4°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege’nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege’de yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHISAR 1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
IZMIR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANISA 3°C, 11°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 20°C
Çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR 1°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 18°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
CANKIRI 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
KIRIKKALE 1°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
KONYA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu
DÜZCE 6°C, 16°C
Çok bulutlu
SİNOP 5°C, 8°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 10°C
Çok bulutlu
ÇORUM -1°C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 8°C
Çok bulutlu
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -12°C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUŞ -10°C, -1°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZIANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
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