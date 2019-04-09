Meteoroloji’den son dakika kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! Yağmur ne kadar sürecek?

Yurdun batısından giriş yapan yağışlar yarından itibaren doğuda da etkisini gösterecek. Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarılarına göre yağışlar hafta boyunca devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



SON DAKİKA UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.