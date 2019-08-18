Meteoroloji’den son dakika kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Karaman, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık