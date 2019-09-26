Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Yurttan hava durumu tahminleri…

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusu sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık