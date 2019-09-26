Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Yurttan hava durumu tahminleri…

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YURTTA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun’un doğusu sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık