Meteoroloji’den son dakika sis uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamalara göre; yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara’nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TOKAT °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık