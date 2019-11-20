Meteoroloji’den son dakika tüm yurda uyarı: Kış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre “Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.”
“22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.”
“25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.”
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık