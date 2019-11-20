Meteoroloji’den son dakika tüm yurda uyarı: Kış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre “Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.”

“22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.”

“25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.”

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık