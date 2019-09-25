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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19:25 -
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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarılarla birçok şehri uyardı. Yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların gece saatlerine kadar Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak “kuvvetli” olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.
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