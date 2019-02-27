Meteoroloji’den son dakika yoğun kar yağışı uyarısı!

Marmara Bölgesi’nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak. Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimler ile bölgenin doğusunun ise yer yer kar yağışlı geçmesi, yağışların Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin edilen rüzgar ile kuvvetli kar yağışları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara’da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Dün geceden bu yana sıcaklığın düştüğü kentte öğleden sonra özellikle yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı, şehir içi trafikte zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri önlem aldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın geceden itibaren etkisini yitireceğini, hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

ANTALYA’YA FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji, Antalya’da yarın akşam saatlerine kadar fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli (40 – 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 5, Van'da 0, Bitlis'te eksi 6 ve Hakkâri'de ise eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkâri'de 4, Bitlis'te eksi 4 ve Muş'ta ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının; Hakkari, Bitlis, ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden, kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusu karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KIRIKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece hafif kar yağışlı

ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, güneyinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı