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Meteoroloji’den yağış uyarısı: Sıcak yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor! Son dakika hava durumu tahminleri…

Meteoroloji son dakika hava durumu değerlendirmesi ile yağış uyarısı yaptı. Haftaboyunca İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması beklenirken Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen yağış hava ile sıcaklık mevsim normallerine inecek. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve hava durumu tahminleri...

12:57 -
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Meteoroloji’den yağış uyarısı: Sıcak yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor! Son dakika hava durumu tahminleri…

Son haftalarda ülkenin özellikle yurdun iç kesimlerini etkisi altına alan ve gök gürültülü ve sağanağa neden olan sistem sonu etkisini kaybetti. Bu hafta Marmara, Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de bekleniyor. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bu hafta , İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında olan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normallerine inecek. Havanın cumartesi günü de parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 14:12 25.06.2019
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