Meteoroloji’den yoğun yağmur uyarısı! Listede İstanbul da var…

Meteoroloji'den geçtiğimiz günlerde gelen kar uyarıları yerini bugün yağmur uyarılarına bıraktı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye’nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı Ege, Marmara’nın güneybatısı, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.