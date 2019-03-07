‘Mete’yle belirlenen polislere başarı ödülü

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 bin personel içerisinde, başarı gösteren polisler METE uygulaması üzerinden belirlendi. İstanbul Emniyeti'nde denetimin kolaylaşması, takip işlemlerinin tek elden yapılması, personelin performansının objektif olarak belirlenmesi gibi birçok verinin tespitine olanak sağlayan METE sistemi üzerinden belirlenen 314 personel ödül almaya hak kazandı. Başarılı polisler için Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Polislere ödüllerini İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan verdi.

“KAFALARINI ÇIKARTAMIYORLAR”

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törende yaptığı konuşmada, “İstanbul Polisi olmak ve öyle anılmak bir ayrıcalıktır” diyerek şöyle konuştu; “Bir zamanlar adı terörle anılan mahallerimizde, millete zulmeden eşkıyalar şimdi cezaevindeler ya da kafalarını çıkartamıyorlar. 2016 yılında 625 olan terör olaylarının sayısı 2018 yılında 33'e geriledi. Bu 33'ü de çok sıradan niteliksiz eylemler. Özellikle bu son rakamlar terörle mücadelenin başarısını gösteriyor”

2 AYDA 4 BUÇUK TON UYUŞTURUCU

Narkotik ekiplerinin de başarısına değinen Çalışkan, geçtiğimiz yıl 9 ton uyuşturucu alındığını belirterek, bu yıl sadece iki ayda bu rakamın yarısına ulaşıldığını belirtti.

‘ANNEMİZ, KARDEŞİMİZ GİBİ…'

Karakol amirlerini seçerken dikkat ettiklerini söyleyen Çalışkan, “Polis karakol amirlerimizin karakola gelenlerle birebir ilgilenmesini istiyorum. O karakola gelenleri, anneniz kardeşiniz gibi görmedikçe başarılı olamayız” şeklinde konuştu.

BAŞARILI POLİSLERE ÖDÜL

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşmasının ardından, ödül törenine geçildi. Çeşitli ilçe ve şubelerde görev yapan 314 amir, komiser ve polis memurunu temsilen derece alan 25 ödüllerini Çalışkan verdi. Çeyrek ve yarım altınla ödüllendirilen polisler ve Çalışkan

törenin sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

METE UYGULAMASI NEDİR

METE projesi, polis müdürlerinin cep telefonlarına yüklenen bir uygulama. GPS üzerinden aktif olan sistem sayesinde, polis müdürleri mecburen yerinde denetleme yapmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz yıl ödül alan METE programı sayesinde “Denetim” “Performans” “Aranan Şahıslar” modülleri altında kullanılıyor. Spor müsabakaları, uygulama tedbirleri ile metro- metrobüs-İskele gibi ulaşım noktalarının denetlemelerde yaşanan sorunlar da kayıt altına alınabiliyor.