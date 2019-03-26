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Metin Topuz davası başladı… Duruşma salonuna ağlayarak geldi

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz bugün hakim karşısına çıktı. Sanık Topuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna 'ağlayarak' geldi.

Can ÖZÇELİK
11:43 -
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Metin Topuz davası başladı… Duruşma salonuna ağlayarak geldi

FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakim karşısına çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies ve ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier da duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

SALONA GELİRKEN AĞLADI

Sanık Metin Topuz'un duruşma salonuna alınırken ağladığı görüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede, “Siyasi ve askeri casusluk”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “gizliliği ihlal” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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Son güncelleme: android-time 11:51 26.03.2019
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