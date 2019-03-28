Metin Topuz’la ilgili yeni detay: Babası ve oğlu da ABD için çalışmış!

Siyasi ve askeri casusluk suçundan yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada ara karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile Topuz'un tutukluluğuna devam kararı verdi.

Duruşmada; Metin Topuz, tahliyesini isteyerek “Yaptığım görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli makamlara getirilmiş kişilerle yaptığım görüşmelerdir. Yaptığım görüşmelerin hepsi işim gereği yasal sınırlar içinde yaptığım görüşmelerdir. Suç işlemedim” dedi.

BABASI DA OĞLU DA ABD İÇİN ÇALIŞMIŞ

Sanık Topuz'un avukatı Selman Alibaş, müvekkilinin babasının da oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, “Metin Topuz 1992’de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur.” diye konuştu.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Topuz’un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 15 Mayıs’a ertelendi.

BAŞKONSOLOS: DAVANIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Sanık Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede, “Siyasi ve askeri casusluk”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “gizliliği ihlal” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ABD BAŞKONSOLOSU: HÜKÜMETİMİZİ ÇAĞRISINI YİNELİYORUM

Duruşma çıkışı açıklama yapan ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, “Bugünkü duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair inandırıcı bir delil bulunamadı Davanın hızlı bier şekilde sonuçlandırılması için Hükümetimizin çağrısını yineliyorum” dedi.