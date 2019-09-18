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Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

"Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

14:47 -
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Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi
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