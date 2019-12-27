Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metin Yılmaz: Böyle adaletten böyle karar çıktı!

SÖZCÜ gazetesine yönelik başlatılan algı operasyonlarında bütün iddialar tek tek çürütülmesine rağmen mahkemeden çıkan skandal karar, basın tarihine kara bir leke olarak geçti. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da mahkeme çıkışında karara tepkisini dile getirdi.

11:39 -
Haberler Gündem
Metin Yılmaz: Böyle adaletten böyle karar çıktı!

Metin Yılmaz duruşma salonundan çıkarken yaptığı açıklamada, “Zaten beklediğimiz karardı. Böyle bir adaletten de böyle bir karar çıktı. Tepe tepe kullansınlar!” diyerek karara tepki gösterdi.

İşte o utanç kararı:

Yazarımız Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün
Yazarımız Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay
Muhabirimiz Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay
Muhasebe görevlimiz Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

İLGİLİ HABERBasın tarihine kara leke! Sözcü'ye gazetecilik cezası!Basın tarihine kara leke! Sözcü'ye gazetecilik cezası! İLGİLİ HABERSÖZCÜ kurulduğu günden beri FETÖ'yle mücadele etti! İŞTE KANITLARISÖZCÜ kurulduğu günden beri FETÖ'yle mücadele etti! İŞTE KANITLARI İLGİLİ HABERAdalet Reformu havada kaldı!Adalet Reformu havada kaldı!

 

FETÖ istanbul mahkeme Sözcü Sözcü Gazetesi
Son güncelleme: 11:41 27.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more