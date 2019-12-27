Metin Yılmaz: Böyle adaletten böyle karar çıktı!

Metin Yılmaz duruşma salonundan çıkarken yaptığı açıklamada, “Zaten beklediğimiz karardı. Böyle bir adaletten de böyle bir karar çıktı. Tepe tepe kullansınlar!” diyerek karara tepki gösterdi.

İşte o utanç kararı:

Yazarımız Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün

Yazarımız Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Muhabirimiz Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Muhasebe görevlimiz Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

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