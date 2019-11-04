Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metiner’den Arınç’a 4 soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Bülent Arınç’ın FETÖ ve KHK’ya ilişkin sözleri AKP içinde tartışılmaya devam ediliyor. Şamil Tayyar'dan sonra Mehmet Metiner de Arınç'a tepki geldi.

13:32 -
Haberler Gündem
Metiner’den Arınç’a 4 soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

Hafta sonu AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Arınç'ın FETÖ'yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırmıştı. AKP'li bir diğer eski milletvekili Mehmet Metiner ise daha önce attığı bir mesajında Arınç'a karşı “susmayacağını” ifade ederken, yeni bir mesaj atarak Bülent Arınç'a dikkat çeken sorular yöneltti

Metiner, 17-25 Aralık operasyonu sonrasında dönemin AKP'li dört bakanının Yüce Divan'a gönderilmesini ilişkin oylamada, Arınç'a “evet” mi yoksa “hayır” mı dediğini sordu. Ayrıca, Bülent Arınç'ın 31 Mart'taki seçimde Ankara'da AKP'ye mi yoksa CHP'ye mi oy verdiğini soran Metiner, “15 Temmuz gecesi neredeydin, ne yaptın?” diyerek sorularına devam etti.

İşte Mehmet Metiner'in o mesajı:

15 Temmuz AKP Ankara Bülent Arınç CHP FETÖ Mehmet Metiner Şamil Tayyar
Son güncelleme: 13:55 04.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more