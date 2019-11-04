Metiner’den Arınç’a 4 soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

Hafta sonu AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Arınç'ın FETÖ'yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırmıştı. AKP'li bir diğer eski milletvekili Mehmet Metiner ise daha önce attığı bir mesajında Arınç'a karşı “susmayacağını” ifade ederken, yeni bir mesaj atarak Bülent Arınç'a dikkat çeken sorular yöneltti

Metiner, 17-25 Aralık operasyonu sonrasında dönemin AKP'li dört bakanının Yüce Divan'a gönderilmesini ilişkin oylamada, Arınç'a “evet” mi yoksa “hayır” mı dediğini sordu. Ayrıca, Bülent Arınç'ın 31 Mart'taki seçimde Ankara'da AKP'ye mi yoksa CHP'ye mi oy verdiğini soran Metiner, “15 Temmuz gecesi neredeydin, ne yaptın?” diyerek sorularına devam etti.

İşte Mehmet Metiner'in o mesajı: