Metrekaresi milyonluk Marina’nın 4 milyon TL su borcu var

“Yap-İşlet Devret' Modeli ile Doğu Akdeniz'de yat turizminin canlanması için yapılan ancak yıllardır ‘Amacı dışına çıkartılıp, AVM'ye dönüştürüldü' suçlamasıyla karşıya kalan Mersin Marina, son bir yıl içinde hayata geçirilen yeni ekleme bina ve tesislerle dava konusu olmuştu. Marina'ya açılan ve devam eden inşaatlarla ilgili ‘Yürütmenin durdurulması' istemiyle açtığı Mersin İdare Mahkemesi'ne dava devam ederken, yüksek rakamlarla iş yerlerinden kira alan Mersin Marina'nın 4 milyonu bulan su borcunun bulunması şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada vatandaşların da büyük tepkisini çeken olayla ilgili, “Marina 4 milyon TL su borcunu ödemeden MESKİ bu parayı tahsil etmeden hiçbir Mersinli vatandaşın suyunu kesmemelidir” yorumlarının yapılması da dikkat çekti.

HİÇ KİMSEYE AYRICALIK TANINAMAZ

Mersin çarşı esnafının kendisini ziyaret etmesi sırasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; “Marina'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 4 milyon TL su borcu var onu ödemiyor. Oradan bulunan iş yerlerinin metrekaresi bilmem ne kadar milyon ama belediyeye olan 4 milyonluk su borcunu ödemiyor. Memleketin kaynakları resmen dışarıya akıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Buna izin vermeyeceğiz. Marina da olsun Forum da olsun. Öyle tutucu bir tarafım yok. Ama bu kente de bir şeyler katacaksın. Öyle gücü gücüne yetene olur mu? Onun bunun adamı yok. Bilmem iktidar yanlısı diye hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz.”