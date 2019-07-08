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Metrobüs durağında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Avcılar'da metrobüs durağında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Metrobüs yoluna giren ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

22:47 -
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Metrobüs durağında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs durağına gelen Orhan Döner ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Orhan Döner, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Duraktakiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerle birlikte kısa sürede durağa sevk edilen görevliler sağ kolundan, sol kulak arkasından ve sırtından olmak üzere 3 yerinden bıçaklanan yaralıya metrobüs yoluna sokulan ambulansta müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Döner Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis Orhan Döner’i yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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