Metrobüse ‘metro sistemi’ geliyor…

Metrobüs hattındaki duraklarda, “durma yeri işaretleri” dönemi başlıyor. Durakta metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre hareket ediyorlardı.

Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu. İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için tıpkı metro istasyonlarında olduğu gibi yolcular için metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı. İşaretleme, metrobüs filosundaki en yaygın otobüs türü olan Capacity'lerin kapılarının olduğu noktalara göre yapıldı.

42 İSTASYONA YAYILACAK

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.