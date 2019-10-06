Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

Metrobüs hattının Halıcıoğlu durağında otobüsün öndeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 13 vatandaş hafif yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Samatya (3), Okmeydanı (4), Şişli Florence Nightingale (2), Cerrahpaşa (2), Şişli Etfal (2) hastanelerine sevk edildi.İETT ekipleri tarafından istasyondaki araçlar kaldırdı, seferler normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

METROBÜSTE ALINAN TEDBİRLERLE KAZALAR AZALDI

İBB, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre kat eden ve 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için çalışmalar yürütüyor.Tüm şoförlere yılda en az bir kez acil durum, yangın, araç fiziki özellikleri, güvenli sürüş gibi konularda eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra, 17 bin metrekarelik bir arazide hayata geçirilecek Ulaşım Akademisi projesiyle, şoför eğitimlerinin daha uygun fiziki ortamlarda, daha bilimsel yöntemlerle yapılması sağlanacak.

12 YAŞINDAKİ ARAÇLAR FİLODAN ÇIKARILACAK

Bir başka önlem de metrobüs araçlarında 12 yaş ve 1.5 milyon kilometreye gelen otobüslerin filodan çıkarılması. Bu araçların yerine yeni nesil daha güvenli ve yüksek yolcu kapasiteli araç alımı için çalışmalar süratle sonuçlandırılacak.

KAZA SAYISINDA DÜŞÜŞ

İETT verilerine göre; hattaki kaza sayısında da düşüş yaşanıyor. 2016 yılında 804, 2017 yılında 640, 2018 yılında 404 kazanın meydana geldiği hatta 2019 yılında ise 189 kaza oldu.

AKILLI FREN, ŞERİT DEĞİŞTİRME UYARI SİSTEMİ…

Ayrıca, kazaların daha da azaltılması için araçlara erken uyarı sistemi takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hız limitlerini kontrol eden araç takip sistemi, şerit değiştirme uyarı sistemi ve akıllı fren sistemi gibi önemli görevler üstlenebilen sistem sayesinde daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanıyor.