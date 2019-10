Metrobüste yolcu kapasitesi artıyor! 250 kişi ayakta…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüste daha yüksek yolcu kapasiteli yeni araçları test etmeye başladı.

Test edilen aracın 280 kişilik kapasitesi var, 30 kişi oturarak yolculuk yapabilirken 250 kişi ayakta yolculuk yapabiliyor.

20 METRE VE ÜZERİ OLAN ARAÇLARA TALİBİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, yeni araçlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Bu tamamen test sürecidir. Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilgili üreticilerin elindeki 20 metre ve üzeri araçlarını test ediyoruz. Bu araç da şu an da hattımızda test ediliyor ve test süreci 10 gündür devam ediyor. Önce insansız olarak kendi ağırlığıyla test edildi. Şu an da yüklü testleri devam ediyor bir sonraki aşamada da yolcuyla testleri devam edecek. Şu an da test edilen bir aracımız var. 20 metre ve üzeri aracı olan firmalar varsa biz bunların da testine talibiz, bu araçları test ederek İstanbul halkına en doğru ve işletmemize de en güvenli aracı almak için testlerimiz devam ediyor.” (DHA)