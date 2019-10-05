Metrobüsün yoğunluk sebebi! Uzmanı açıkladı…

Metrobüsün planlandığı kapasitenin 1.5 katına çıktığını ve bu nedenle yoğunluk yaşandığını kaydeden Şehir ve Ulaşım Plancısı Rasim Acar, “Tabir yerindeyse 2 litre hacimli bir kabın içerisine 3 litre su koymaya çalışmak gibi düşünebiliriz” dedi.

ARAÇLAR DEĞİŞİNCE TAŞIMA KAPASİTESİ DÜŞTÜ

Metrobüs seferlerinde kullanılan otobüslerin değişmesi nedeniyle de bir aksaklık yaşandığını vurgulayan Acar, “Başlangıçta Phileas Marka araçlar ile yolcu taşınıyordu bu araçların 258 yolcu kapasitesi var. Zamanla bu araçlar eskidi, arızalar ve aksaklıklar çıkarmaya başlayınca seferlerden kaldırıldı. Bunların yerine 165 yolcu kapasiteli Capacity tipi araçlar ile 160 yolcu kapasiteli Cennecto tipi araçlar ile yolcu taşınmaya başlandı bu da doğal olarak seferlerde taşınan yolcu sayısı azalttı. Haliyle istasyonlardaki yolcu peronlarında yığılmalar ve yoğunluk yaşanıyor” şeklinde konuştu.

“BAZI NOKTALARDA AKTARMA NEDENİYLE YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

“Özellikle Şirinevler ve Cevizlibağ gibi istasyonlarda yaşanılan ekstra yoğunluğun sebebi; metro ve tramvayla gelen yolcuların bu istasyonlarda aktarma yaparak metrobüsü kullanmalarıdır” diyen Şehir ve Ulaşım Plancısı Rasim Acar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Zincirlikuyu ve Altunizade istasyonlarında yaşanılan yoğunluğun sebebi de, Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yaparak bu iki istasyonu kullanan yolcuların oluşturduğu yoğunluk ve aktarma yapmalarıdır”

“ARIZA VE KAZALAR YOĞUNLUĞU ETKİLİYOR”

Şehir ve Ulaşım Plancısı Rasim Acar, yoğunluğun bir başka nedenini ise şu sözlerle açıkladı; “Metrobüs hattı toplu taşımacılıkta esnek bir sistem değildir. Metrobüs hattının her iki çeperinin çelik bariyerlerle kapalı olması arıza ve kaza durumlarında araç hattı kapanıyor ve araç hemen kaldırılamıyor. Haliyle araç kaldırılana kadar o hattan araç geçişleri yapılamıyor ve seferler gecikmeli olarak yapıldığı için yolcu bekleme peronlarında aşırı yoğunluklar yaşanıyor.”

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“METROBÜS HATTININ ALTINA DA METRO YAPILMALI”

Rasim Acar metrobüste yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için şu önerilerde bulundu; “Hat kapasitenin üzerinde hizmet verdiği için daha büyük kapasiteli araçlar kullanılabilir. Yine yaya üst geçitleri ile perona rampaları fiziki şartların el verdiği yerlerde mümkün olduğu ölçüde genişletilebilir. Yolcu bekleme peronları çoğu yerde genişletilemeyecektir fiziki şartlar çok müsait değil. Sefer sayılarının arttırılması da sorunu çözmeyecektir. Kati çözüm metrobüs güzergahının altından metro hattı geçirilmesidir. Metro hattının da hizmete girmesiyle yolculuk talepleri karşılanabilir ve bu hat üzerindeki sıkışmalar giderilmiş olur”