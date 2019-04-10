Mevlüt Uysal’a göre AKP’lileri soy isimlerinden tespit etmişler

AKP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de gerçekleştirildiğini iddia ettiği seçmen kaydırma ve seçim usulsüzlüklerini açıklarken çok ilginç bir iddiada bulundu.

Uysal, neredeyse bütün kanallarda canlı yayınlanan açıklamasının bir bölümünde, “Soy ismi tarandığı zaman Ak Parti’ye oy verenler olduğu kolayca tespit edilebilecek kişiler olduğunu görüyoruz. Yani bu kişilerde seçmen listesinden düşürülürken yani Ak Partililerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmı” ifadelerini kullanarak AKP’li seçmenin soy isiminden yola çıkılarak tespit edilebildiğini öne sürdü.