Mevlüt Uysal’ın ‘soyadı’ gafı gündem oldu

Örneğin, soyadı Say olan bir kullanıcı, ‘#SoyadımaGöre sandık başkanıyım’ paylaşımında bulunurken, Mustafa Kemal Erdoğan ismini örnek veren bir başka kullanıcı ise ‘Kararsız seçmen #SoyadımaGöre’ etiketiyle Uysal’ın açıklamalarını ti’ye almış.

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