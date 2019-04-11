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Mevlüt Uysal’ın ‘soyadı’ gafı gündem oldu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki ‘usulsüz seçmen’ iddiasıyla ilgili “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” sözleri sosyal medyayı da salladı. Twitter'da #SoyadımaGöre etiketiyle trend topic olan Uysal'ın gafı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından mizahi bir dille eleştirildi.

14:37 -
Haberler Gündem
Mevlüt Uysal’ın ‘soyadı’ gafı gündem oldu

Örneğin, soyadı Say olan bir kullanıcı, ‘#SoyadımaGöre sandık başkanıyım’ paylaşımında bulunurken, Mustafa Kemal Erdoğan ismini örnek veren bir başka kullanıcı ise ‘Kararsız seçmen #SoyadımaGöre’ etiketiyle Uysal’ın açıklamalarını ti’ye almış.

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Son güncelleme: android-time 15:07 11.04.2019
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