Mevsim değişiyor! Pazartesiye hazır olun… Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri!

Hava sıcaklıkları adım adım artarken yeni haftayla beraber yazı iyide iyiye hissedeceğiz. Son dakika tahminlerine göre pazartesi İstanbul’da hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşırken, salı günü 20 dereceyi aşacak. Hafta ortasına kadar sıcak hava tüm yurdu saracak fakat ayın 20’sinden sonra kısa süreli serin hava geçişi görülecek.
BUGÜN YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay’ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl’ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay’ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kayseri, Sivas, Çankırı ve Ankara’nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇORUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl’ün güney kesimleri, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MUŞ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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