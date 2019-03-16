Mevsim değişiyor! Pazartesiye hazır olun… Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri!

Hava sıcaklıkları adım adım artarken yeni haftayla beraber yazı iyide iyiye hissedeceğiz. Son dakika tahminlerine göre pazartesi İstanbul’da hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşırken, salı günü 20 dereceyi aşacak. Hafta ortasına kadar sıcak hava tüm yurdu saracak fakat ayın 20’sinden sonra kısa süreli serin hava geçişi görülecek.

BUGÜN YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay’ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl’ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay’ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kayseri, Sivas, Çankırı ve Ankara’nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl’ün güney kesimleri, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı