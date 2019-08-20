Meyve bahçesine ekilen Hint keneviri ‘drone’ ile tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki bir meyve bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, geniş araziye sahip meyve bahçesi üzerinde ‘drone’ uçurarak, Hint kenevirlerinin ekili olduğu noktayı tespit etti. Ardından da ağaçlar arasındaki 31 kök Hint keneviri söktü.

Meyve bahçesinin sahibi İbrahim K. ile oğlu Erkan K. gözaltına alındı. Baba sorgusunda kenevirleri diğer oğlunun ektiğini söyledi. Sorguları tamamlanan İbrahim K. ve Erkan K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hint kenevirleri ise polis tarafından imha edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)