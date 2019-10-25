Mezarlığa giderken canından oldu

Kaza, Ankara Yolu yakınlarında meydana geldi. Murat G. idaresindeki 34 PN 6983 plakalı otomobil, mezarlığa gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Zeki Özden’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak gelen Özden’in yakınları ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Zeki Özden’in cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)