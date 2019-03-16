Mezbahayı nikah salonuna dönüştürmek için 41 milyon liralık ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Güngören'deki eski mezbahayı; nikah salonu, kültür ve spor merkezine dönüştürme projesi 2017 yılında gündeme geldi. İlk olarak dönüşüm inşaatı için yapım ihalesine çıkıldı. İBB tarafından 8 Mayıs 2017'de düzenlenen ihaleyi 22 milyon liraya Farrin Yol Yapı İnşaat Şirketi kazandı. Şirket ile 7 Temmuz 2017 tarihinde sözleşme imzalandı.

2018 yılının ekim ayında sözleşme süresi dolan inşaatın büyük kısmı tamamlandı. Yapım inşaatının ardından tamamlama çalışmaları için de ikinci kez 10 Ocak 2019 tarihinde ihaleye çıkıldı. İhale geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve 19 milyon 795 bin 795 liralık teklifin sahibi Mavva Yapı Proje İnşaat-Yılça İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 14 Mart 2019 günü sözleşme yapıldı.

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İnşaatın 240 günde tamamlanması hedefleniyor. Böylece 2 yıldır yapımı süren proje için bugüne kadar 41 milyon liraya yakın masraf yapılmış oldu.

MİLYONLUK PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Mezbahayı nikah salonuna dönüştürme projesine göre bina; 4 bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat olmak üzere 6 katlı olacak. Bin 160 metrekare üzerinde 109 araçlık otopark, 555 metrekarelik nikah salonu, 162 metrekarelik bekleme salonu, bin 368 metrekarelik fuaye, 276 metrekarelik fitness salonu, bin 80 metrekarelik restoran, bin 10 metrekarelik eğitim merkezi, 128 metrekarelik kafeterya yapılacak.