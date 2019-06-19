‘MGK manşeti’ davasında yine karar çıkamadı

Kapatılan Taraf gazetesinde yer alan “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haber kapsamında “devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan haberi yazan Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada yine karar çıkmadı.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 19. celsesine, başka suçtan tutuku bulunan Mehmet Baransu cezaevinden getirilirken, Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) temsilen hazine avukatı ve diğer sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı katıldı.

Dosyaya yeni atandığını belirten duruşma savcısı, mütalaada değişiklik yapma ihtimali olacağını belirterek, dosyanın kendisine verilmesini talep etti.

DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Basın Kanunu'na göre davanın düşmesi gerektiğini savunan sanık Mehmet Baransu, “Bu dosyadan dolayı İstanbul 2. Asliye Ceza ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandım ve beraat ettim. Bu dava aynı davadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini ve zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesini talep ediyorum. Benzer dava Erdem Gül hakkında da açılmıştır ve yerel mahkeme mahkumiyet vermiştir. Bu karar da Yargıtay tarafından zaman aşımı nedeniyle düşme verilmesi gerekçesiyle bozulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Murat Şevki Çoban'ın avukatı ise, basın suçu olduğunu belirterek, düşme kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Eser sahibinin belli olduğu durumda sorumlu müdür hakkında dava açılamayacağını kaydederek, müvekkilinin sorumluluğu olmadığını savundu.

DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLECEK

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

BARANSU'NUN EŞİ GELMEDİ

Öte yandan önceki celselere katılarak, duruşmayı izleyen Baransu'nun eşi duruşmaya gelmedi. Mehmet Baransu ise sık sık seyircilerin oturduğu tarafa döndü. Sanık avukatı ise duruşma çıkışı, duruşma salonunun önüne çıkarak, kapıda bekleyenler arasında Baransu'nun eşinin olup olmadığını sordu.

MÜTALAADA 3 SUÇTAN HAPSİ İSTENMİŞTİ

22 Eylül 2016 tarihinde verilen mütalaada, sanıklar Baransu ve Çoban'ın “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama”, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme” suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.