MHP adayı AKP’yi bombaladı!

‘İlim Otağı' isimli video paylaşım sitesine açıklamalarda bulunan, 2002'de AKP'den milletvekili seçilen ancak 2005'te istifa eden Erdemir, “AK Partiye girdim. MHP'den istemeyerek de olsa ayrıldım. Ama 6 ay sonra hayal kırıklığına uğradım. Tayyip Bey'in etrafındaki insanlar onu yanlış yere götürdüler'' dedi ve şunları söyledi:

KOLTUKLARA ESİR OLDULAR

‘' 2005 yılında AK Parti'den istifa eden ilk milletvekili benim. Bir Milletvekilinin halkın tabiri ile o ceylan derisi koltukları bırakması kolay değil. O koltuk insanların vicdanını, irfanını bile yiyor. Kamuoyunda çok takdir edilen, mesleklerinde dev gibi insanların büyük bir kısmı o koltuklara esir oluyor. Vicdanlarına göre hareket etmiyorlar. Bazı kanunlara istemeyerek ‘evet' demek zorunda kalıyorlar.

2005 yılında ben iktidarın nimetini bıraktım. 2002 yılında AK Parti'nin birinci sıra adayıydım. Bakanlık yapan, başbakan yardımcılığı yapan zatı muhterem de 5'teydi. Ben de onlar gibi el kaldırıp indirseydim ben de onlardan önce kırmızı plakaya binebilirdim. Ama nasıl olsa günün birinde bu hayat bitiyor. Önemli olan kendi memleketine başı dik gelmek. İyi ki 2005'te istifa etmişim.”