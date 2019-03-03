MHP: AKP’ye sığındı’ iddiası kıskançlık, hazımsızlık…

Yalçın, ‘siyasi defterleri kapanmış' diye nitelendirdiği Burhan Özfatura ve Kemal Zeybek'in ismini vererek, MHP'ye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bu isimlerin “MHP, Ak Parti'ye sığındı”, “Ülkenin mi, sarayın mı beka sorunu?”, “Siyasetin dili neden bu kadar nefret ve kin dolu?” tarzında eleştirilerinde bulunduğunu hatırlatan Yalçın, MHP'nin başarısı ve siyasetteki dominant rolünün kıskanıldığını savundu. MHP'li Yalçın, şunları kaydetti:

SİYASİ KISKANÇLIK: “Varlıkları paleontoloji alanına giren siyasi müteveffaların MHP'nin politik gücü ve müessiriyeti karşısında hayat belirtisi gösterme çabaları, manidar ve bir o kadar da komiktir. MHP'nin gücünden rahatsız olan ve yıllardır partimiz aleyhinde sürdürdükleri yalan ve iftira kampanyalarından sonuç alamayanlara destek mahiyetindeki paleontolojik algı çalışmalarından elde edilecek sonuç, kabirden kalkma umuduyla aynı değerdedir. MHP muarızlığından çatlayıp âdeta mezarlarında hortlayanlarca dillendirilen “MHP Ak Partiye sığındı.” iddiası; saçmalık, garezkârlık, kıskançlık ve hazımsızlık numunesidir.

SESSİZ KALAMAYIZ: Bunların siyasette ağır hakaret dili kullanılmasını eleştirmesi ve bu konuda İslami referanslara sığınması ise ayrı bir ikiyüzlülüktür. MHP'yi hedef aldığı belli olan bahse konu dil eleştirilerine biz de İslami referanslarla cevap verelim. Yıllar boyu hasımlarının ve siyasi rakiplerinin sürekli hakaretine uğrayan MHP'nin; onca iftiraya, onca aşağılamaya ve küfre sessiz kalmasını beklemek, ‘Haksızlık karşısında sus ve dilsiz şeytan ol' demektir. Oysa hak edene anladığı dilden konuşmak; sadece meşru bir hak değil, aynı zamanda vecibedir.”