Bahçeli’den Muharrem İnce’ye sert sözler

Cumhur İttifakı ortağı MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sahaya indi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Arena Spor Salonu'nda 31 Mart mahallî seçimlerinde yarışacak adayları açıkladı.

Bahçeli’nin konuşmalarından satır başları:

Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart’ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Belalar kol geziyorsa silip atacak dirayet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır. Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doludur.

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik. İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.İman varsa imkan vardır. İnanmış bir ülkücü asırlara bedeldir. 9 Şubat’ta MHP’nin 50. yıl dönümünü çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi.

HEM TARİH YAZIYOR HEM DE TARİHE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz. MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu seçimde beka her şeyin üzerinde ve önündedir. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi hayat memat meselesidir. Cumhur ittifakının zafere imza atmasını amaçlıyoruz.

MUHARREM İNCE’YE SERT SÖZLER

Bizim için beka her şeyin önündedir, üstündedir. Beka yoksa, belediye taş yığınıdır. Beka yoksa, varoluşumuz hüsrana uğramışsa ‘ne yapalım, belediyeyi nasıl yapalım” siyaseti… Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor. 31 Mart yerel idare seçimlerinin beka ile ne işi varmış?

İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız? Zaten zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka olarak görseydi biz kendimizi sorgulardık.

ORTADOĞU’DA MEYDANA GELECEK DURUMLAR BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR

Güvenli bölge kesinlikle Türkiye’nin kontrolünde olmalıdır. Güvenli bölge önerisini terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynuyor. ABD’de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir. Yeni bir Barzani modeli kafalardadır Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu’da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır. Türkiye hiçbir güç odağından müsaade istemeyecektir. Biz onuruna düşkün bir ülkeyiz. Hiç kimse fıtrat değişti sanmasın, kan yine o kandır. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır.

31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da ebediyete kadar güvencede kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir.

MHP İÇİN ANLAMLI TARİH 24 OCAK

MHP tanıtım programı için 24 Ocak tarihini seçti. 24 Ocak, 12 Eylül döneminde MHP kapatıldıktan sonra kurulan Millliyetçi Çalışma Partisi'nin, yasakların kalkması sonrası yeniden MHP'ye dönüşmesinin de yıldönümü ve 26. yılı…

TÜRKEŞ SİNEVİZYONDA

MHP'nin tanıtım töreninin yapıldığı salon partinin yerel seçimlerdeki ana sloganı “Beka için millî karar, cumhur için istikrar” pankartları ile donatıldı. Diğer sloganları ise “Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı” ve “Türkiye ehline emanet” olarak belirlendi.

Salona dev Atatürk resminin ve Merhum Alparslan Türkeş fotoğrafının arasına Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı asıldı. Sinevizyon gösterisinde de, Alpaslan Türkeş'in görüntülerine yer verildi. Program mehter marşlarıyla başladı. Salonda ‘Üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım' afişleri, Türk Bayrağı ve MHP bayrakları yer aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin saat 14.00’da katılacağı toplantıda yaklaşık bin aday kamuoyuna tanıtılacak.