MHP Eşme İlçe Başkanı’na silahlı saldırı | Son dakika

Olay, saat 02.00 sıralarında Eşme'nin Şehit Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Kayahan Yücesoy ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişinin açtığı ateşle Yücesoy ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yücesoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yücesoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uşak’ta çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle sağ bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy’ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların MHP İl Başkanı Ayhan K., Başkan Yardımcısı Süleyman K., İl Yöneticisi Cevat G. ve MHP’den Uşak Belediye Başkan Adayı olan ancak seçilemeyen Muhammet Fatih E. olduğu belirtildi. Sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakıldı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy’un görevden alınması konusunun görüşülmesi sırasında tartışmanın çıktığı iddia edildi.

DHA