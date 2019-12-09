MHP il başkanı görevden alındı

Burak Pehlivan, İYİ Parti'liye 'Asker karısı gibi ağlıyor' demişti...

MHP'li Pehlivan düzenlediği bir basın toplantısında İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı eleştirirken, 'Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde' ifadelerini kullanmıştı.