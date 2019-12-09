MHP il başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, Pehlivan’ın bir süre önce yaptığı basın açıklamasında halkı ve toplumun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alındığını belirtti. (AA)
Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, görevden alındı.
Burak Pehlivan, İYİ Parti'liye 'Asker karısı gibi ağlıyor' demişti...
MHP'li Pehlivan düzenlediği bir basın toplantısında İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı eleştirirken, 'Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde' ifadelerini kullanmıştı.