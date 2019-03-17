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MHP ilçe başkanının eşi oğlunun düğününde çıkan kavgada hayatını kaybetti | Son dakika

Samsun'da, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

08:37 -
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MHP ilçe başkanının eşi oğlunun düğününde çıkan kavgada hayatını kaybetti | Son dakika

MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için araya giren Satman Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

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