MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik kimdir?

Çetin Nazik, 4 Eylül 1965 yılında Nevruz ve Sehne çiftinin oğulları olarak Kars ilinde dünyaya gelmiştir.arım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğü’ne atanan Çetin Nazik, PTT Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Çetin Nazik hakkında merak edilenler haberimizde.

ÇETİN NAZİK KİMDİR?

Çetin Nazik 4 Eylül 1965 yılında Kars'da dünyaya geldi. Çetin Nazik’in 4 çocuğu vardır.

Nazik, 1996 – 2006 yılları arasında Kars’ta 400 civarı ilk toplu konut projesini başlattı. Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1’incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atandı.

Aynı yıllarda Kars PTT Spor kulübü başkanlığını yaptı ve kulübü, bölge şampiyonluğuna taşıdı. Samsun bölge birliğinde 2 yıl daha görevini yürütmesinin ardından görevinden istifa etti.

Çetin Nazik, günümüzde eğitim kurumlarının yanı sıra, ham madde üretim fabrikasına ve uluslararası bir iletişim ağı firmasına sahiptir.

MHP'den 2019 Yerel Seçimlerinde Kars Belediye Başkan adayı oldu.