MHP lideri Bahçeli’den erken seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi önünde vatandaşlarla seslendi. TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, “Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden intikam seçimidir” açıklamalarını eleştiren Bahçeli, “Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Kimlerin nam ve hesabına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar? Bu meymenetsizler 31 Mart’ta rövanş almak için kuyruğa girmişler. Bunlar Türkiye’yi geriye götürmek için zillete düşmüşler. Bekaya inanmazlar, millete hizmeti bilmezler, ülkeye aidiyet hissetmezler. Yapılanı yıkmak maharetleridir. Hakikati inkar meslekleridir. Yürüyüşü engellemek, yükselişi durdurmak asıl maksatlarıdır. Ama Osmaniye bunları rezil etmeye kararlı, boyunlarını yere eğmeye yeminlidir. Bu çevrelere boşuna zillet demiyoruz, boş yere bunların maskelerini indirmiyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Bahçeli'den sert Millet İttifakı açıklaması! 'Milli güvenlik sorunudur'

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

31 Mart’tan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın varlığını koruyacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine hizmet edeceklerini vurgulayan Bahçeli, “Hedef 2023, yani Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023’te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023’e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır” dedi.