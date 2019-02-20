Son dakika: Devlet Bahçeli’den Mersin çıkışı!

Bahçeli, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın, ismi YSK’ya zamanında bildirilmemesi üzerine aday olamamasına ilişkin ise ‘Mersin olayı ihmal mi art niyet mi hep birlikte göreceğiz’ dedi.

‘GELİN HEP BERABER OLALIM BİR DAHA HELALLEŞELİM’

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Sayın Burhanettin Kocamaz Bey uzun yıllar MHP'nin Tarsus ve büyükşehir belediye başkanlığını yapmış olan bir arkadaşımızdır. Hem siyasi tecrübesi vardır hem de belediyecilik anlayışında yüksek bir tecrübeye sahiptir. Seçimlerin ne şekilde olması gerektiği konusunu bilenlerden birisidir. Böyle bir durumda Mersin'de Burhanettin Kocamaz Bey’in 17.25 itibariyle isminin verilmemesi hali düşündürücüdür. Bunu kim düşünmelidir? Burhanettin Kocamaz Bey düşünmelidir. Bunu kim düşünmelidir, İYİ Parti genel merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Bize göre Burhanettin Kocamaz Bey tecrübeli bir belediye başkan adayıydı. Bu seçimde de 50 yıllık siyasi partisinden ayrılmanın üzüntüsüyle başka bir partiden aday olmayı düşünmüştü. Bana göre siyasi hayatımızda Mersin açısından bir kayıp olmuştur. Burhanettin Kocamaz Bey’e destek veren insanların artık bu gerçeği görerek -bizim Adana'da 50'nci yıldönümümüzde yaptığımız büyük bir davetimiz oldu biliyorsunuz- yarından itibaren o davete icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tekraren de söylüyorum: Gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim. Bu defa Mersin'i daha güçlü bir şekliyle alalım derim.

‘YÜZDE 52’NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMEKTEYİZ’

Cumhur İttifakı’nın toplam 538 belediyede işbirliği yaptığını hatırlatan MHP lideri, belediye meclis üyeliklerinde tek liste olacağını belirtti. Bahçeli, paylaşım yapılırken 2014 seçim sonuçlarının dikkate alındığını söyleyerek Cumhur İttifakının başarı kriterini şu sözlerle anlattı:

“Yüzde 52’nin altına düşmemek ara hedeftir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok daha güçlü uygulanmasını sağlamak amacıyla yüzde 52’nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz. İnşallah bunu da başaracağız.”

Bahçeli, HDP’nin bazı illerde aday çıkarmamasının ‘siyasi tezgah’ olduğunu söyledi.

ORTAK MİTİNG MESAJI

Ortak miting konusunda ise AKP’nin planlamasına uyabileceklerini belirten Bahçeli, ‘İstanbul’da böyle bir miting yıldırım gibi çakar’ dedi.

(Ajanslar)