MHP randevu vermedi ama belediye başkanı tebriğe geldi

MHP'nin İstanbul'da kazandığı tek ilçe olan Silivri'nin Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na yaptığı tebrik ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makam odasında çektirdiği fotoğrafları koyarak “23 Haziran 2019 tarihinde yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını ve başarı dileklerimizi ilettik” mesajını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra bütün siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarına ziyaret etmek için randevu talebinde bulunmuştu. İmamoğlu; bugüne kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'yi ziyaret etti. AKP'nin randevu vermediği İmamoğlu'na MHP geri dönüş yapmamıştı.