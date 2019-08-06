MHP’den başkan adayı oldu işe geri dönemedi

Evren DEMİRDAŞ / ELAZIĞ

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ’ın Palu ilçesi Beyhan Beldesi’nde MHP'den başkanı aday olan Bayram Öztürk seçimi AKP'li rakibi Hüseyin Ataş'a 13 oy farkla kaybetmişti. Palu Devlet Hastanesi'ndeki müdürlük görevine geri dönmesinin engellendiğini belirten Öztürk, “MHP adayı olduğum için işime geri dönüş yaptırmadılar. 24 Nisan’da Palu Devlet Hastanesi'ndeki işime geri dönüş müracaatımı yapmıştım ancak dilekçeme İl Sağlık Müdürlüğü hala bir cevap vermedi” dedi.



“AKP'Lİ VEKİLLE GÖRÜŞ” DEDİLER

“MHP’den aday olduğum için işe geri dönüşüme Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve Palu İlçe teşkilatı engel oldu” diyen MHP'li Bayram Öztürk, “Sağlık İl Müdürü Cahit Polat’ın yanına gittiğimde müdür bey bana milletvekiliyle görüşmem gerektiğini söyledi. Ben de aracılar vasıtasıyla milletvekiline haber gönderdim. AKP'li milletvekili Demirbağ, MHP’den aday olmuş, hastane müdürlüğüne geri dönemez demiş”

“KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİM?”

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’den aday olduğum için müdürlük görevime dönemiyorum. Burada kimi kime şikâyet edeceğimi bile şaşırdım. Palu’da Ak Parti’den seçilen ve sonrasında mazbatası geri alınan belediye başkanı belediyenin makam arabasını kullanıyor, belediyenin işlerini yürütüyor ve yaptığı işleri de sosyal medyada paylaşmasına rağmen kimseden ses çıkmıyor. Böyle bir ortamda kimi kime şikâyet edeceğim?”

“BAKARIZ, HALLEDERİZ, YARDIMCI OLURUZ”

Bu sorun hakkında MHP milletvekillerine de bilgi verdiğini belirten Bayram Öztürk, “Ama onlar da ‘bakarız, hallederiz, yardımcı oluruz' dediler ama şuana kadar bir gelişme olmadı. Daha önceki seçimlerde Beyhan beldesinde MHP 90 oy alıyordu biz son seçimde 1062 oy aldık. Üç Hilalli bayrağı yükselttiğimiz için sanırım mükâfat olarak da bana sen geri dönemezsin dediler” diye konuştu.

DEMİRBAĞ İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları kesin bir dille reddeden AKP Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Benimle alakası yok Sayın Bayram Öztürk istifa ettikten sonra orada gündeme gelen Tayfur Açık diye bir isim vardı sağlık müdürlüğü onu atamasını yapmayı düşündüklerini söylediler. Orada yönetim anlayışından dolayı şikâyetler vardı. Biz de kim orada iyi çalışabilecekse onu getirin dedik. Biz neden baskı yapalım. İlçe halkının yönetimle hastaneyle ilgili görüşünü daha net anlamak için atamayı geciktirdik. Orada hastanenin yönetim anlayışıyla ilgili sıkıntılar vardı Bayram Bey ayrıldıktan sonra bu kişi zaten atanacaktı belirli bir süre bekletildi sonra atandı. Onun dışında bu kişiyi müdür yapın diye kimsenin özel bir baskısı olmadı.'' diye cevap verdi.

13 OYLA SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Belediye Başkan adayı Bayram Öztürk, 1062 oy alırken AKP'li rakibi Hüseyin Ataş ise 1175 oy alarak belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı.