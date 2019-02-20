MHP’den istifa etti AKP’ye geçti

AK Parti Karabük İl Başkanlığında düzenlenen törenle AKP Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Mahmut Kemal Demir'e rozetini taktı.

AKP Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “ Mahmut Kemal kardeşimiz partimize üye olmak amacıyla gelmiştir, kendisi Milliyetçi Hareket Partisi merkez ilçe yönetiminden bugün öğleden önce istifa etmiştir. Ben partimize göstermiş olduğu teveccühünden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kendisiyle Karabükümüze güzel hizmetler yapacağız. Bu seçim zamanında bize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“BURHANETTİN HOCAMIN YANINDA OLMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM“

Mimar Mahmut Kemal Demir Karabük'e ve ülkesine katkıda bulunmak için AKP'ye katıldığını ifade ederek, “Cumhur ittifakı ülkemiz için zorlu bir süreç, bu ittifakın ruhunu taşımamız lazım. Bu seçim sürecinde mevcut belediye başkanının; Burhanettin Uysal hocama yapmış olduğu saldırgan tavırları ve cumhur ittifakına gölge düşüren davranışlarından mütevellit ben şahsım adına rahatsızlık duydum, doğru ve akılcı kişiliğiyle Burhanettin hocamın bu seçim sürecinde yanında olmam gerektiğini hissettim. Bu MHP teşkilatına veya MHP seçmenine karşı ve zamanında görev aldığım hizmetlerime karşılık bir karar değildir” diye konuştu.

İHA