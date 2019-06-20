MHP’li Başkan çizmelerini giyip işçilerle su tahliyesi yaptı

Sağanak yağmur nedeniyle Çankırı sokakları göle döndü. Kent merkezinde bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Sağanak yağış sonrası kısa süre içinde, merkezde bulunan ana arterler ve bağlantı yollarında altyapı yetersizliği nedeniyle biriken sular yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı.

31 Mart seçimlerinden sonra Çankırı’yı AKP’li Hüseyin Boz'dan devralan MHP’li İsmail Hakkı Esen, belediye ekip ve iş makinelerini su baskınlarının olduğu bölgelere gönderdi. Kendisi de çalışmaları yakından takip etti.



ELLERİYLE IZGARALARI TEMİZLEDİ

Belediye personelinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Esen, çizmelerini ve yağmurluğunu giyerek caddelerde biriken suların içine girdi. İşçilerle birlikte çalışan Esen, elleriyle tıkanan ızgaraları temizledi.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2018 yılında başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında ana kolektör hatlarının ve ızgaraların temizliği ile yağmur suyu hatlarının imalat çalışmaları kritik noktalarda meydana gelen su baskınlarını önlediğini söyledi. Her yağışta sular altında kalan ve hayatı felç eden bölgelerde bu kez su baskınlarının yaşanmadığını dile getiren Esen, “Bazı alanlarda yaşanan su baskınları, özellikle binaların saha suları ve yağmur suyu oluklarının kanalizasyon sistemine bağlanmalarından kaynaklandı. Vatandaşlarımızın günlük hayatını sekteye uğratacak her durum için ekiplerimiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda altyapı çalışmalarını başlatarak şehrimizi bu sıkıntılardan tamamen kurtaracağız” dedi.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’nin elleriyle suyun içinde ızgaraları temizlediği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.