MHP’li başkan yönetimi AKP’den devralmıştı… Vatandaş böyle isyan etti: İlçeyi satsak o kadar etmez

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerin başkanları, belediyelerin geçmiş dönemdeki borçlarını açıklamaya devam ediyor. Ordu'nun Çamaş Belediyesi’ni seçimlerde AKP’li Alahittin Giden’den devralan MHP’li Mahmut Ayparçası, sosyal medya hesabından belediyenin borcunun 8 milyon 220 bin lira olduğunu açıkladı. Bunu duyan Çamaşlılar eski başkana tepki gösterdi.

İLÇE KÜÇÜK, BORÇ BÜYÜK

2018 sayımına göre; 11 bin 851 kişinin yaşadığı Çamaş'ta Başkan Mahmut Ayparçası’nın devraldığı borç miktarını açıklamasıyla birlikte eski başkana tepkiler yükseldi.

Bazı vatandaşlar ilçe satılsa o kadar para etmez derken, bazılar eski yönetimden bu borcun hesabının sorulmasını istedi. Bir kişi ise “İstanbul’da çaldı diyenler Çamaş’ta ceplerine hizmet etmiş” diye yorumunda bulundu.

“HER ŞEYE RAĞMEN HİZMET EDECEĞİZ”

Diğer taraftan Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, borca rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. İlçenin mahalle yollarının hepsinde çalışma olduğunu dile getiren Ayparçası, “Tekstil fabrikası ve Çamaş Kültür Merkezi’nin çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra bu fabrikada yaklaşık 500 kişi işe başlayacak” diye konuştu.

Ayparçası, şeffaf belediyecilik anlayışına devam edeceklerini söyledi.