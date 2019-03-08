MHP’li Başkan’dan Kadınlar Günü’nde kadın çalışana tokat!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Aydın’da tepki çeken bir olay yaşandı. Cumhur İttifakı Adayı Haluk Alıcık, bir kadın çalışanına şiddet uyguladı.

“BEN SİZE NE YAPTIM”

Yaşanan o anlar görüntülere de yansıdı. Aydın Life'da yer alan habere göre; Kadın çalışan, Haluk Alıcık’a “Ben size ne yaptım. Bana dediler ki ‘git şirketten tazminatını al.’ Ben sadece işimi yapıyordum. Tek istediğim birimimin değiştirilmesiydi. Bu yüzden sizinle 5 dakika görüşmek istedim. Ancak siz benim çıkışımı verdiriyorsunuz” dedi. Çalışanın bu sözlerine sinirlenen Alıcık’ın küfür ettiği ve ardından tokat attığı görüntüler kadının kendisini koruma amaçlı çektiği videoda yer aldı.

ODADAN ÇIKMASI ENGELLENDİ

Olayın ardından olduğu birim katından çıkmak isteyen kadın çalışan, Alıcık'ın yanındaki şahıslar tarafından zor kullanılarak dışarı çıkması engelleniyor.