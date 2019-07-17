MHP’li belediye de tabelasına T.C.’yi ekledi

AKP’nin çözüm süreci döneminde kaldırdığı T.C. tabelaları, 31 Mart seçimlerinin ardından belediye binalarına tekrar asılmaya başladı. Tokat’a bağlı Yeşilyurt’un MHP’li Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısalması olan T.C. harflerini yazdırdı.
BAŞKAN YENİ TABELA ÖNÜNDE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Başkan yeni tabela önünde fotoğraf çektirip kendisine ait sosyal medya hesabından “Hayırlı olsun” notuyla paylaştı. Yılmaz’ın paylaşımı ilçe halkından da destek gördü.