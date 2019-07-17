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MHP’li belediye de tabelasına T.C.’yi ekledi

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Tokat'ın Yeşilyurt ilçe Belediye Başkanı seçilen MHP'li Muhsin Yılmaz, AKP'den devraldığı belediye binasına TC ibaresi ekletti. Sosyal medyadan tabelanın eski ve yeni halini paylaşan başkan ilçe halkından destek gördü.

İsmail AKDUMAN
14:09 -
Haberler Gündem
MHP’li belediye de tabelasına T.C.’yi ekledi

AKP’nin çözüm süreci döneminde kaldırdığı T.C. tabelaları, 31 Mart seçimlerinin ardından belediye binalarına tekrar asılmaya başladı. Tokat’a bağlı Yeşilyurt’un MHP’li Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısalması olan T.C. harflerini yazdırdı.

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BAŞKAN YENİ TABELA ÖNÜNDE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Başkan yeni tabela önünde fotoğraf çektirip kendisine ait sosyal medya hesabından “Hayırlı olsun” notuyla paylaştı. Yılmaz’ın paylaşımı ilçe halkından da destek gördü.

Yeşilyurt’un Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz

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